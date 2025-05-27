Beylikdüzü'nde 15 Yaşındaki Çocuk Kamyonetle Çarpıştı

Beylikdüzü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
Dereağzı Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde ilerleyen Safar S. idaresindeki 34 LU 9117 plakalı kamyonet, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 15 yaşındaki Abdülameer K'ye çarptı.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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