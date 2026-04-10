Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde Atıklar, "Kart B" ile Kazanca Dönüşüyor

10.04.2026 13:35  Güncelleme: 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Kart B" projesiyle geri dönüştürülebilir atıklarını teslim eden vatandaşlar, kilogram başına para puan kazanarak hem çevreye hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında çevre dostu bir uygulamayı hayata geçirdi. "Kart B" adı verilen proje ile ilçe sakinleri, evlerinde ayrıştırdıkları geri dönüştürülebilir atıkları ekonomik değere dönüştürme imkanı buluyor.

Uygulama kapsamında kağıt, plastik, metal, elektronik atık ve bitkisel atık yağ gibi geri dönüştürülebilir materyaller, belediyenin mobil atık toplama noktalarında kabul ediliyor. Vatandaşların getirdiği atıklar yerinde tartılarak belirlenen birim fiyatlar üzerinden hesaplanıyor ve karşılığı olan tutar, anında Kart B'ye TL puan olarak yükleniyor. Bu sistemle kazanılan puanlar, ilçe sınırları içerisinde bulunan anlaşmalı market, kafe, lokanta ve restoranlarda kullanılabiliyor. Projeden yararlanmak isteyen ilçe sakinleri, atıklarını teslim ettikten sonra mobil noktada başvuru formunu doldurarak Kart B sahibi olabiliyor.

Mobil Atık Toplama Aracı her gün başka mahallede

Uygulama kapsamında Mobil Atık Toplama Aracı haftanın belirli günlerinde Beylikdüzü'nün farklı mahallelerinde hizmet veriyor. Pazartesi günleri Yakuplu Mahallesi Muhtarlık binası yanında, salı günleri Kavaklı Meydan'da, çarşamba günleri Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki Beylik Pazarı'nda, perşembe günleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kuğulu Park'ta ve cuma günleri Gürpınar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde konumlanan araç, 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunuyor.

Kart B ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin, 'www.beylikduzu.istanbul' adresini ziyaret edebileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı“ iddialarına yalanlama "Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddialarına yalanlama
Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
Ankara’daki NATO Zirvesi Çekya’yı karıştırdı Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi Ankara'daki NATO Zirvesi Çekya'yı karıştırdı! Cumhurbaşkanı ile başbakan birbirine girdi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Edirne’deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada Edirne'deki lunapark faciasının dehşet anları kamerada
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

14:27
Infantino’dan bomba Türkiye tezahüratı Salonda alkış tufanı koptu
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
14:24
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran ve ABD müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:04
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
13:45
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı Esra Erol’daki Derya Çapar’ın son hali şaşırttı
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da dolu yağışı Ortalık beyaza büründü
İstanbul'da dolu yağışı! Ortalık beyaza büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 15:19:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.