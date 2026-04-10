Beylikdüzü'nde Atıklar, "Kart B" ile Kazanca Dönüşüyor

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Kart B" projesiyle geri dönüştürülebilir atıklarını teslim eden vatandaşlar, kilogram başına para puan kazanarak hem çevreye hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, sıfır atık çalışmaları kapsamında çevre dostu bir uygulamayı hayata geçirdi. "Kart B" adı verilen proje ile ilçe sakinleri, evlerinde ayrıştırdıkları geri dönüştürülebilir atıkları ekonomik değere dönüştürme imkanı buluyor.

Uygulama kapsamında kağıt, plastik, metal, elektronik atık ve bitkisel atık yağ gibi geri dönüştürülebilir materyaller, belediyenin mobil atık toplama noktalarında kabul ediliyor. Vatandaşların getirdiği atıklar yerinde tartılarak belirlenen birim fiyatlar üzerinden hesaplanıyor ve karşılığı olan tutar, anında Kart B'ye TL puan olarak yükleniyor. Bu sistemle kazanılan puanlar, ilçe sınırları içerisinde bulunan anlaşmalı market, kafe, lokanta ve restoranlarda kullanılabiliyor. Projeden yararlanmak isteyen ilçe sakinleri, atıklarını teslim ettikten sonra mobil noktada başvuru formunu doldurarak Kart B sahibi olabiliyor.

Mobil Atık Toplama Aracı her gün başka mahallede

Uygulama kapsamında Mobil Atık Toplama Aracı haftanın belirli günlerinde Beylikdüzü'nün farklı mahallelerinde hizmet veriyor. Pazartesi günleri Yakuplu Mahallesi Muhtarlık binası yanında, salı günleri Kavaklı Meydan'da, çarşamba günleri Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki Beylik Pazarı'nda, perşembe günleri Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kuğulu Park'ta ve cuma günleri Gürpınar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde konumlanan araç, 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunuyor.

Kart B ile ilgili detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin, 'www.beylikduzu.istanbul' adresini ziyaret edebileceği bildirildi.