Beylikdüzü'nde Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti

Beylikdüzü\'nde Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti
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Beylikdüzü'nde babası Zafer Öztaykutlu, oğlu A.Ö. ile tartışma sonrası hayatını kaybetti.

Vehbi DEMİR - Ramazan İŞİKLİ/ İSTANBUL, – BEYLİKDÜZÜ'nde evinde oğluyla tartışan Zafer Öztaykutlu çıkan arbede sonrası (55) hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemelerde ölümü 'şüpheli' olarak değerlendirilen Öztaykutlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, oğlu A.Ö. ise (24) gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde babasına dirseğinin çarptığını öne süren şüpheli tutuklandı.

Olay, 29 Temmuz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 14'üncü katında bulunan dairede oturan Zafer Öztaykutlu ile oğlu A.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken kavga sırasında baba Öztaykutlu yere yığıldı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Zafer Öztaykutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Olay yerinde detaylı inceleme yapan ekipler, Öztaykutlu'nun ölümünü ilk belirlemelere göre şüpheli olarak değerlendirdi. Öztaykutlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Oğlu A.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

'DİRSEĞİM ÇARPTI'

Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.Ö. ise ifadesi alınmak ve işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezine götürüldü. A.Ö.'nün emniyetteki ilk ifadesinde tartışma sırasında babasına sadece direseğinin çarptığını öne sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Baba-Oğul Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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