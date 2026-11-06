Beylikdüzü'nde bakımevi eziyet iddianamesi tamamlandı, 8 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde bakımevi eziyet iddianamesi tamamlandı, 8 yıla kadar hapis istendi

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Beylikdüzü\'nde bakımevi eziyet iddianamesi tamamlandı, 8 yıla kadar hapis istendi
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Beylikdüzü'ndeki özel yaşlı bakımevinde hastaların darbedilip yüzlerine tükürüldüğü iddialarına ilişkin iddianame tamamlandı. İki çalışandan biri için 8, diğeri için 4 yıl 6 aya kadar hapis istenirken, mağdurlar başka bakım merkezine nakledildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE özel yaşlı bakımevinde hastaların darbedilip yüzlerine tükürüldüğü iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede şüpheliler Sudenaz M. hakkında 4 yıl 6 aya, Banu Z. hakkında ise 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'ta bulunan yaşlı bakımevinde çalışan personelin hastaları darbettiği ve yüzlerine tükürdüğü iddiaları üzerine hasta yakınları şikayette bulundu. Olay anlarının güvenlik kamerasına yansıdığının belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bakım merkezinde çalışan şüpheli Sudenaz M.'nin 27 Nisan 2026 tarihinde hasta G.T.'yi iterek basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ölçüde yaralanmasına neden olduğu, diğer şüpheli Banu Z.'nin ise hasta G.K.'ye tükürdüğüne ilişkin görüntülerin bulunduğu belirtildi.

SİNİRİNİ YATIŞTIRMAK VE EĞLENDİRMEK İÇİN YAPTIĞINI BELİRTTİ

Şüpheli Banu Z.'nin ifadesinde, mağdurun kendisine tükürdüğünü, kendisinin de ona tükürüyormuş gibi yaptığını ancak tükürmediğini söylediği iddianamede yer aldı. Görüntüleri 7 Mayıs'ta sanal medyada izlediğini belirten şüphelinin, G.K.'nin sinirini yatıştırmak ve onu eğlendirmek amacıyla bu şekilde davrandığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade ettiği kaydedildi.

YERİNE OTURMASI İÇİN HAFİFÇE İTTİĞİNİ BELİRTTİ

Şüpheli Sudenaz M.'nin ifadesinde ise 27 Nisan'da G.T.'yi diğer hastalarla uğraştığı gerekçesiyle uyardığını, yerine oturması için hafifçe ittiğini söylediği belirtildi. G.T.'nin dengesini kaybederek yere düştüğünü belirten şüphelinin, hemen kurum çalışanlarına haber verdiğini ve hastanın hastaneye kaldırıldığını söylediği aktarıldı.

ANNESİNİN YÜZÜNE TÜKÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Bakımevinde kalan G.K.'nin kızı N.D. ifadesinde, bakım merkezinde hastalara kötü davranıldığına ilişkin görüntüleri 7 Mayıs'ta sanal medyada gördüğünü belirtti. Görüntülerde bir kişinin kapı aralığından annesinin yüzüne tükürdüğünü gördüğünü söyleyen N.D., kurumda kötü davranıldığı ve eziyet edildiğinin tespit edilmesi durumunda kurum görevlilerinden şikayetçi olduğunu, aksi durumda ise şikayetinin bulunmadığını ifade etti.

İddianamede 12 Haziran'da hazırlanan tutanağa da yer verildi. Tutanakta, mağdurların başka bir bakım merkezine nakledildikleri, her ikisinin de ileri derecede Alzheimer ve demans hastası oldukları belirtildi. Mağdurların daha önce kaldıkları bakım merkezini hatırlamadıkları ve bu nedenle ifadelerinin alınamadığı kaydedildi.

8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Banu Z.'nin 'ruhsal bakımdan kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, Sudenaz M.'nin ise 'ruhsal bakımdan kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA
Beylikdüzü3. SayfaGüncelSon Dakika

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