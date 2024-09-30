Beylikdüzü'nde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Adnan Kahveci Mahallesi İnönü Caddesi'nde T.K. ile G.Ö. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada T.K, G.Ö'yü bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı G.Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli T.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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