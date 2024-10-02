Beylikdüzü'nde borç meselesinden çıkan tartışmada silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli yakalandı.
Kavaklı Mahallesi'nde dün akşam bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı S.D. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. S.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın borç meselesinden çıktığını belirleyen polis ekipleri, şüpheli M.S.A'yı olayda kullandığı silahla yakalandı.
M.S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu arada, saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Borç Tartışması: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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