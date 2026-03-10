Beylikdüzü'nde Cinayet: Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde Cinayet: Müebbet Hapis Cezası

10.03.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde Ferhat Boduroğlu, eşi ve baldızını öldürerek 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde çocuğunun evde bulunduğu sırada eşi Vildan Boduroğlu ile baldızı Fatma Zehra Koyun'u bıçaklayarak öldüren Ferhat Boduroğlu ve yardım eden Arif Türkan hakkında karar verildi. Mahkeme, Ferhat Boduroğlu'nu 2 kez müebbet hapis, Arif Türkan'a ise müebbet hapis cezası verdi.

Olay, Beylikdüzü'nde 17 Eylül 2022'de meydana geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Vildan Boduroğlu ile Ferhat Boduroğlu'nun ayrılma aşamasında olduğu belirtildi. İddianameye göre 16 Ekim saat 23.00 sıralarında Vildan Boduroğlu, kızı ve kız kardeşi Fatma Zehra Koyun, Ferhat Boduroğlu'nun evine gitti. O sırada evde Ferhat Boduroğlu'nun arkadaşları Arif Türkan ile Emre isimli kişi de bulunuyordu. Bir süre sonra Emre'nin evden ayrıldığı, daha sonra şüpheliler ile maktullerin birlikte alkol aldığı kaydedildi. İddianamede, ertesi gün Ferhat Boduroğlu ile eşi arasında tartışma çıktığı ve Boduroğlu'nun mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 38 kez bıçaklayarak öldürdüğü belirtildi. O sırada üst katta uyuyan baldızı Fatma Zehra Koyun'un da 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ifade edildi. Olayın ardından Ferhat Boduroğlu'nun üzerini değiştirip kızını da yanına alarak evden ayrıldığı, Arif Türkan'ın ise Boduroğlu'ndan yaklaşık 24 dakika önce evden çıktığı aktarıldı.

İddianamede Ferhat Boduroğlu'nun 'eşe karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'canavarca hisle kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, Arif Türkan'ın ise aynı suçlara yardım ettiği gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MAHKEMEDEN KARAR

Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ferhat Boduroğlu ve Arif Türkan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada hayatını kaybeden kardeşlerin babası Mustafa Koyun da hazır bulundu. Müşteki Koyun, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık savunmaları ve avukat beyanları sonrası mahkeme heyeti, sanık Arif Türkan'ı, maktul Fatma Zehra Koyun'a yönelik 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan takdiri indirim uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Türkan hakkında, Vildan Boduroğlu'na yönelik aynı suçtan ise yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

2 KEZ MÜEBBET

Ferhat Boduroğlu hakkında ise eşi Vildan Boduroğlu'na yönelik 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan, müebbet hapis cezası verildi. Boduroğlu ayrıca baldızı Fatma Zehra Koyun'a yönelik 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Kaynak: DHA

Beylikdüzü, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Cinayet: Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Arap ülkesi alarma geçti Vatandaşlara “Evinizde kalın“ uyarısı Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki

12:12
İslam Memiş’ten altın yatırımcısına hayati uyarı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına hayati uyarı
12:10
Türkiye’nin en büyük altın merkezinde soygun Milyonlarca lira kayıp
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
12:07
İBB davasında 2. gün Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
İBB davasında 2. gün! Oturma krizi yaşandı: Sizin yüzünüzden yargılamaya başlayamıyorum
11:49
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
Günlerdir sığınaklarda yaşayan İsrail halkını şoke eden iddia
11:24
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 12:42:26. #7.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Cinayet: Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.