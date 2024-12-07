Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: Bir Ölü, Üç Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: Bir Ölü, Üç Yaralı

Beylikdüzü\'nde Doğal Gaz Patlaması: Bir Ölü, Üç Yaralı

Beylikdüzü'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana gelen doğal gaz patlamasında apartman görevlisi Nuri Girgin hayatını kaybetti. Patlama sonucu 3 kişi de yaralandı. Girgin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, ailesi ve yakınları olayın şokunu yaşıyor.

07.12.2024 16:18  Güncelleme: 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEYLİKDÜZÜ'ndeki doğal gaz patlamasında yaşamını yitiren Nuri Girgin'in (48) cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eşi Ayşe Girgin (40), 3 çocuğu ve yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Topçu Sokakta bulunan 14 katlı binanın bodrum katında saat 07.30 sıralarında doğalgaz kaynaklı bir patlama yaşandı. Patlamada, apartman görevlisi Nuri Girgin hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Nuri Girgin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Girgin'in eşi Ayşe Girgin (40), 3 çocuğu ve yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi.

'KİMSEYLE DERDİNİ PAYLAŞMAZDI'

Nuri Girgin'in eniştesi, "Hastaneye gittik, olay yerine gitmedik. Kardeş gibiydik, kimseye zararı yoktu, kendine zararı vardı. Nasıl oldu bilmiyorum, kaza sonuçta. İddiaları, WhatsApp grubu çürütmüş zaten. Kimseyle derdini paylaşmazdı" dedi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Beylikdüzü, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: Bir Ölü, Üç Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:47 Muhalifler Şam’da Başkentin güneyine ilk adım atıldı Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı
16:31 Doha’da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor Bu sefer ipler Türkiye’nin elinde Doha'da çekilen fotoğraf çok şey anlatıyor! Bu sefer ipler Türkiye'nin elinde
16:23 Babacan’dan net tavır: Yüzde 5’lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz Babacan'dan net tavır: Yüzde 5'lik bir ihtimal dahi olsa destek veririz
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan para kulesi yapan Özel’e sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan para kulesi yapan Özel'e sert yanıt
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
21:18 ’Esad kaçtı’ iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran’a gitti 'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti
21:10 Bu kez Türk medyasına konuştu Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar Bu kez Türk medyasına konuştu! Heyet Tahrir Şam liderinden kritik mesajlar
20:54 Film gibi olay Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı Film gibi olay! Demir parmaklıkları esnetip nezarethaneden kaçtı
20:51 Bakan Fidan, Doha’da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü Bakan Fidan, Doha'da Hamas Siyasi Büro Üyeleri ile Görüştü
20:29 Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! Aç kalan köpeklerin, ölen köpeği yediği bakımevine soruşturma
20:29 Yeniden Refah Partisi’ne şok Belediye başkanı istifa etti Yeniden Refah Partisi'ne şok! Belediye başkanı istifa etti
20:20 ABD’nin ’yıkım filosu’ Suriye ve Irak’ta ortaya çıktı ABD'nin 'yıkım filosu' Suriye ve Irak'ta ortaya çıktı
20:02 THY’den sefer iptalleri açıklaması THY'den sefer iptalleri açıklaması
19:59 Kritik toplantının ardından Suriye’den açıklama: Türkiye’den talep edeceğiz Kritik toplantının ardından Suriye'den açıklama: Türkiye'den talep edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 17:55:17. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Doğal Gaz Patlaması: Bir Ölü, Üç Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.