Beylikdüzü'nde Eşine Bıçakla Saldıran Sanığa 20 Yıl Hapis - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Eşine Bıçakla Saldıran Sanığa 20 Yıl Hapis

07.07.2025 13:28
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Murat Bulut, boşanma aşamasındaki eşi Şeyda Nur Bulut'u bıçaklayarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BEYLİKDÜZÜ'nde boşanma aşamasında olduğu eşi Şeyda Nur Bulut'u sokak ortasında defalarca bıçaklayan tutuklu sanık Murat Bulut, 'Eşi kasten öldürmek suçuna teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Bulut'un 'alenen hakaret' suçundan para cezasına, 'Eşe karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatine karar verdi.

Olay 8 Nisan 2024 tarihinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Kalkan Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Murat Bulut ile Şeyda Nur Bulut çifti, Küçükçekmece'den beraber metrobüse binerek Beylikdüzü'ne gitti. Çift, Kalkan Sokak'a geldiğinde aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Bulut, 3 çocuğunun annesi Şeyda Nur Bulut'u defalarca bıçakladı. Saldırgan, çevredekilerin tepkilerine rağmen ısrarla eşini bıçaklamaya devam etti. Bulut kanlar içinde yerde kalırken, Murat Bulut ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan Şeyda Nur Bulut olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Murat Bulut ise, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Savcılık mütalaasında sanığın, 'Eşi kasten öldürmek suçuna teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, 'Alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar, 'Eşe karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar olmak üzere toplamda 36 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Murat Bulut, taraf ve sanık avukatları katıldı. Bulut savunmasında "Benim öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Şeyda benim tüm değerlerimi altüst etti. Bir buçuk senedir çocuklarımı görememiştim. O gün de çocuklarımı görmek için yanına gitmiştim. Şeyda bana ağır şeyler söyledi kendimi tutmaya çalıştım ama bir anlık cinnetle bu eylemi gerçekleştirdimö dedi.

20 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Savunmasının ardından mahkeme heyeti sanık Bulut hakkında, tutukluluğun devamına karar verilerek 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezası, 'Alenen hakaret' suçundan 14 bin lira adli para cezası ve 'Eşe karşı cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise beraatine karar verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Eşine Bıçakla Saldıran Sanığa 20 Yıl Hapis - Son Dakika

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