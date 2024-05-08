Beylikdüzü'nde Hıdırellez Şenliği Düzenlendi

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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, Hıdırellez'i kutlamak için Gürpınar Mahallesi'nde şenlik düzenledi. Başkan Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü'ne bahar geldi, İstanbul'a bahar geldi ve yakında güzel memleketimize de bahar gelecek. Hıdırellez bayramımız kutlu olsun" dedi. Şenlikte ayrıca Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi.

Beylikdüzü sakinleri, Hıdırellez coşkusunu Belediye'nin düzenlediği şenlikte yaşadı. Gürpınar Mahallesi Atatürk Parkı'nda Hıdırellez yürüyüşü ile başlayan şenlikte, rengarenk kıyafetleriyle dans eden ekiplerin gösterileri ilgiyle izlendi. Roman dans gösterileri, damat tıraşı, Hıdırellez ateşinin yakılması ve Blues Of Rumeli grubunun konseri ile devam eden etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Başkan Çalık, eşi Zehra Çalık ile birlikte katıldığı şenlikte, vatandaşlarla birlikte yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği'nin açılışı yapıldı.

"YÜREKTEN YAPILAN HER DUANIN KABUL OLMASINI DİLİYORUM"

6. Geleneksel Hıdırellez Şenliği'nde konuşan Çalık, "Duam odur ki ruhlarımızı da tazeler bu gelen bahar. Emin olun ruhlarımızın tazelenmeye ihtiyacı var. Birbirimize güzel bakmaya ihtiyacımız var. Memleketin bu zor anında evlatlarımıza daha güzel bir memleket bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. İyilik ve güzellik hem Gürpınar'a hem Beylikdüzü'ne hem İstanbul'umuza hem de güzel memleketimize yayılsın. Yürekten yapılan her duanın kabul olmasını diliyorum. Beylikdüzü'ne bahar geldi, İstanbul'a bahar geldi ve yakında güzel memleketimize de bahar gelecek. Hıdırellez bayramımız kutlu olsun"dedi.

"HIDIRELLEZ BİZİM VAZGEÇEMEYECEĞİMİZ GELENEKLERİMİZDEN BİRİ"

Dernek Başkanı Gülşah Adar ise toplum olarak bir arada olmayı çok özlediklerini vurgulayarak, "Beraberce eğlenmeyi, sokaklarda düğünler yapmayı, kına geceleri yapmayı kısacası birlikte olmayı çok özlemişiz. Hıdırellez de bizim vazgeçemeyeceğimiz geleneklerimizden biri. Biz de 6. Hıdırellez Şenliği'nde bir araya gelerek geleneğimizi tekrar yaşatmaya çalışıyoruz. Güzel etkinlikte emek veren dernek yönetimi ve belediye ekiplerine teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürlerin en büyüğünü ise Trakyalı hemşehrilerim adına dernek binamızı eksiksiz bir şekilde bize hediye eden değerli başkanımıza iletmek istiyorum. Desteğiniz için sağ olun var olun" diye konuştu.