Beylikdüzü'nde İlk Glütensiz Kafe ve Market Açıldı

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, sağlıklı yaşam ve özel beslenme ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla Kırlangıç Glütensiz Kafe ve Market'i hizmete açtı. İstanbul'daki ilçe belediyeleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyan kafe, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olan vatandaşlar için öne çıkan bir seçenek olacak.

Beylikdüzü Belediyesi, yenilikçi projelerine bir yenisini ekleyerek Kırlangıç Glütensiz Kafe ve Market'i hizmete açtı. Belediyenin iştirak firması Kırlangıç Yaşam Alanları bünyesinde, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde hizmete giren tesis, İstanbul'daki ilçe belediyeler arasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Glüten içermeyen ürünleriyle çölyak hastaları, glüten intoleransı olan bireyler ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için güvenli bir alan yaratan mekan, kafe bölümünde çeşitli lezzetler sunarken, market bölümünde glütensiz ürünlere kolay erişim imkanı sağlayacak.

"Toplum sağlığına yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesidir"

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, açılışta yaptığı konuşmada, "Sayın Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın açılışını yapması gereken bir yerdeyiz. Haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri'de tutsak olduğu için şu an aramızda değil ama kalbi, ruhu, beyni bizimle birlikte. Bugün toplum sağlığı açısından son derece anlamlı ve değerli bir merkezin açılışını yapıyoruz. Glütensiz beslenmenin altında aslında ciddi bir farkındalık yatıyor. Özellikle çölyak hastalarının yaşam kalitesini artırmak ve toplumumuzda sağlıklı beslenme bilincini güçlendirmek amacıyla açılan bu mekan, Beylikdüzü için önemli bir adım olmuştur. Çölyak hastaları için glüten basit bir beslenme tercihi değil, sağlığı tehdit eden ciddi bir risk faktörüdür. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu glütensiz kafe ve market yalnızca bir işletme değil, aynı zamanda toplum sağlığına yönelik önemli bir sosyal sorumluluk projesidir. Toplumumuzda glütensiz beslenme konusunda farkındalığın artmasına da büyük bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

"Tesisimizde glütenli hiçbir ürün bulunmamaktadır"

Kırlangıç Yaşam Alanları Genel Müdürü Hüseyin Serdar Küçükkoçkaya ise "Bugün burada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Bu tesis, glütensiz kafe ve market hizmetiyle İstanbul'da belediye bünyesinde açılmış olan ilk tesis olma özelliğini taşıyor ve bizler de bunun gururunu yaşıyoruz. Tesisimizde glütenli hiçbir ürün bulunmamaktadır. Burada sadece ürün satışı değil aynı zamanda glüten hassasiyeti olan bireylerimiz için rehberlik ve bilgilendirme hizmeti de vereceğiz. Hep birlikte daha sağlıklı, duyarlı ve eşit bir yaşam için çalışmaya devam edeceğiz. Bu projeyi hayata geçirmemize öncülük eden başta Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık olmak üzere, Kırlangıç Yaşam Alanları'nın değerli personeline çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.