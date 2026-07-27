Beylikdüzü'nde Kurşunlama, Beşiktaş'ta Kundaklama: 7 Tutuklandı

Beylikdüzü'nde bir iş yerinin kurşunlanması ile Beşiktaş'ta park halindeki aracın kundaklanmasına ilişkin Muğla'da yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, nisan ayı içerisinde Beylikdüzü'ndeki bir iş yerinin kurşunlanması ve Beşiktaş'ta park halindeki bir aracın kundaklanmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalarda kimlik bilgisi tespit edilen F.K. ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen 6 şüpheli, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir evde yakalandı. Dairede yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 86 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde ise bir sosyal medya uygulamasında kurulan grupta bir rap şarkıcısına yönelik saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi.

Mesaj içeriklerinde şarkıcının adresi, kullandığı araçların görselleri ve kaldığı otelin fotoğrafları olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.