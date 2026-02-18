Beylikdüzü'nde Atık Ayrıştırma Uygulaması

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek, halk sağlığını korumak ve tasarruf etmek amacıyla pazar alanlarında atıkların ayrı toplanmasına yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Uygulama kapsamında gün sonunda pazarlardan toplanan organik atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tesisleri'ne sevk edilecek.

Beylikdüzü Belediyesi, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve pazar alanlarında oluşan çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yeni bir uygulama başlattı. Çalışma kapsamında belediye ekipleri, pazar esnafına gerekli bilgilendirmeleri yaparak uygulamanın detaylarını paylaştı.

Yeni uygulamayla birlikte pazar esnafına atıklarını bireysel olarak ayrıştırarak toplamaları gerektiği bilgisi verildi. Gün sonunda toplanan organik atıklar, kompost ve biyogaz üretiminde değerlendirilmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tesisleri'ne sevk edilecek.

Belediye meclis kararı ile yürürlüğe giren " Çevre, Temizlik ve Görüntü Kirliliğine İlişkin Emir ve Yasaklar Yönetmeliği" hükümleri gereğince uygulamanın gerekliliklerini yerine getirmeyen esnaf hakkında ise cezai işlem uygulanacak.

Hayata geçirilen uygulama, hem çevre kirliliğinin azaltılmasına hem de atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasına katkı sunacak.

Yeni uygulama pazar esnafına anlatıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nde görev alan Çevre Mühendisi Canan Bozan, uygulamanın önemine dikkati çekerek, "Beylikdüzü Belediyesi olarak Resmi Gazete'de yayımlanan 'Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik' kapsamında pazar esnafına yönetmelikten bahsederek yazılı bir tebligat yaptık. Organik atıklarını tezgah altında poşetleyerek ve ayrıştırarak toplamaları gerektiğini, atıkların İBB Tesisleri'ne sevk edilerek kompost ve biyogaz üretiminde kullanılacağını anlattık. Atıkların ayrıştırılarak toplanmasının, bertaraf maliyetiyle birlikte temizlik aşamasında çalışacak personel ihtiyacını da azaltacağını dile getirdik. Ayrıştırarak toplama işlemi hijyen açısından fayda sağlarken aynı zamanda hastalık riskini azaltmakta. Sonuç olarak atıkların ayrı toplanması sadece temizlik olarak değil, toplum ve ekonomik tasarruf açısından da önem arz ediyor" diye konuştu.