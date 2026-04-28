Beylikdüzü'nde Pedallar, Sağlık İçin Döndü

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Pedallar Sağlık İçin Dönüyor" etkinliğinde bisiklet sporuna ilgi duyan vatandaşlar ve sporcular, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. 5,5 kilometrelik parkurda düzenlenen bisiklet turunun ardından ise alanında uzman isimlerin katılımıyla "Hareketlilik ve Sağlık Tüyoları Söyleşisi" gerçekleştirildi.

Beylikdüzü Belediyesi, "Pedallar Sağlık İçin Dönüyor" etkinliği düzenledi. Bisiklet sporuna ilgi duyan vatandaşlar ve sporcuların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedeflendi. Gürpınar Sahili ile Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kamp Alanı arasındaki 5,5 kilometrelik rotada gerçekleşen bisiklet turunun ardından, Uzm. Dr. Vefa Çelenk ve Prof. Dr. Özer Selimoğlu'nun katılımıyla "Hareketlilik ve Sağlık Tüyoları Söyleşisi" gerçekleştirildi. Sağlıklı yaşamın önemine dair bilgilerin aktarıldığı söyleşinin ardından, bisiklet turunu tamamlayan katılımcılara anı madalyaları takdim edildi.

"Sağlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle yola çıktık"

Programın açılış konuşmasında düzenli hareket etmenin önemine dikkati çeken Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer, "Bizler Beylikdüzü Belediyesi olarak sağlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle yola çıktık. Bu doğrultuda düzenlediğimiz bisiklet turuyla hareketliliğin önemine dikkat çekiyoruz. Sağlıklı bir toplum denildiğinde akla ilk olarak sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi unsurlar gelse de, en az bunlar kadar önemli olan bir diğer unsur da düzenli hareket etmektir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu bisiklet turu da tam olarak bu farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Etkinliğimize katılan tüm konuklarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

"Bisiklete binmek insan sağlığı açısından son derece önemli bir aktivitedir"

İlçede yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelere imza atan Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş ise "Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü olarak 'önce sağlık' anlayışıyla hareket ediyoruz. Çünkü sağlık, insanların en çok önem vermesi gereken ve hayatın merkezinde yer alan en temel değerdir. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için bu doğrultuda hareket etmenin daha doğru olduğuna inanıyoruz ve bu etkinlikle de farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bisiklete binmek insan sağlığı açısından son derece önemli bir aktivitedir. Vücudun düzenli çalışmasına katkı sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır" ifadelerini kullandı.