Beylikdüzü'nde Pedallar, Sağlık İçin Döndü

28.04.2026 14:11  Güncelleme: 14:46
(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "Pedallar Sağlık İçin Dönüyor" etkinliğinde bisiklet sporuna ilgi duyan vatandaşlar ve sporcular, sağlıklı yaşam için pedal çevirdi. 5,5 kilometrelik parkurda düzenlenen bisiklet turunun ardından ise alanında uzman isimlerin katılımıyla "Hareketlilik ve Sağlık Tüyoları Söyleşisi" gerçekleştirildi.

Beylikdüzü Belediyesi, "Pedallar Sağlık İçin Dönüyor" etkinliği düzenledi. Bisiklet sporuna ilgi duyan vatandaşlar ve sporcuların katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması hedeflendi. Gürpınar Sahili ile Cumhuriyet Doğa ve İzcilik Kamp Alanı arasındaki 5,5 kilometrelik rotada gerçekleşen bisiklet turunun ardından, Uzm. Dr. Vefa Çelenk ve Prof. Dr. Özer Selimoğlu'nun katılımıyla "Hareketlilik ve Sağlık Tüyoları Söyleşisi" gerçekleştirildi. Sağlıklı yaşamın önemine dair bilgilerin aktarıldığı söyleşinin ardından, bisiklet turunu tamamlayan katılımcılara anı madalyaları takdim edildi.

"Sağlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle yola çıktık"

Programın açılış konuşmasında düzenli hareket etmenin önemine dikkati çeken Beylikdüzü Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Mehmet Esmer, "Bizler Beylikdüzü Belediyesi olarak sağlıklı bir toplum oluşturma hedefiyle yola çıktık. Bu doğrultuda düzenlediğimiz bisiklet turuyla hareketliliğin önemine dikkat çekiyoruz. Sağlıklı bir toplum denildiğinde akla ilk olarak sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi unsurlar gelse de, en az bunlar kadar önemli olan bir diğer unsur da düzenli hareket etmektir. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu bisiklet turu da tam olarak bu farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Etkinliğimize katılan tüm konuklarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

"Bisiklete binmek insan sağlığı açısından son derece önemli bir aktivitedir"

İlçede yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelere imza atan Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü Başkanı Haluk Karataş ise "Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü olarak 'önce sağlık' anlayışıyla hareket ediyoruz. Çünkü sağlık, insanların en çok önem vermesi gereken ve hayatın merkezinde yer alan en temel değerdir. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için bu doğrultuda hareket etmenin daha doğru olduğuna inanıyoruz ve bu etkinlikle de farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bisiklete binmek insan sağlığı açısından son derece önemli bir aktivitedir. Vücudun düzenli çalışmasına katkı sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır" ifadelerini kullandı.

Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tamamlandı İstanbul’a 100 bin konut Yüzyılın Konut Projesi'nde kura süreci tamamlandı! İstanbul'a 100 bin konut
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat’ın ailesinden savcılığa suç duyurusu Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu
İşte Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki son görüntüleri İşte Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki son görüntüleri
Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı Cips devinde maaşlar 110 bin TL’ye çıktı
Futbolseverlere müjde Dev maçlar artık şifresiz kanalda Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda
Eski Vali Tuncay Sonel’in tutukluluğuna itiraz reddedildi Eski Vali Tuncay Sonel'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

14:35
Saran’dan futbolculara son emir
Saran'dan futbolculara son emir
14:28
ABD’den büyük hazırlık Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
ABD'den büyük hazırlık! Son 72 saatte hava hareketliliği dikkatlerden kaçmadı
14:23
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir
14:10
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
13:45
Fenerbahçe’de seçim yarışı başladı İşte Saran’ın koltuğuna talip olan iki isim
Fenerbahçe'de seçim yarışı başladı! İşte Saran'ın koltuğuna talip olan iki isim
13:05
Fenerbahçe seçime gidiyor Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak
