Beylikdüzü'nde Pitbull Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Pitbull Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

Beylikdüzü\'nde Pitbull Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

Beylikdüzü'nde Gürpınar Sahili'nde bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Cem Mert Özer, sol bacağından yaralandı. Özer, köpekle boğuşarak kurtulduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özer, yaşadığı olayı anlatırken hayvanın sahibinin cezalandırılmasını istedi.

09.04.2024 17:55  Güncelleme: 17:57
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Beylikdüzü'nde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Cem Mert Özer, 7 Mart'ta Gürpınar Sahili'nde büfeye giderken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Sol bacağından yaralanan Özer, bir süre köpekle boğuştuktan sonra kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Özer, ambulansla önce özel bir hastaneye, ardından Esenyurt Devlet Hastanesine götürüldü. Bacağına 28 dikiş atılan Özer'in tedavisi evde devam ediyor.

Yaşadıklarını anlattı

Özer, AA muhabirine, olay günü büfe sahibi ve 3-4 kişinin restoran ile tekel bayi arasında durduğunu belirterek, "Köpeği gördüm ama köpeğin zincirini tutuyorlardı. Tabii çok emin olamadım, bırakacaklarını da düşünmedim." dedi.

Köpeğin sahibiyle husumetinin olmadığını söyleyen Özer, şöyle konuştu:

"Tut komutu verdi. Ben de köpeğin o kadar hızlı bir şekilde üstüme atlayacağını hesaba katamadım. Yerde boğuşmaya başladık köpekle. Kendisi de yanındaki şahıslarla birlikte gülerek tekel bayinin içine girdi. Kepengi kapattılar, hiçbir şekilde yardımcı olmadı."

Özer, bir süre köpekle boğuştuktan sonra kurtulduğunu belirterek, yetkilerden, hayvanın sahibinin ceza almasını istediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Pitbull Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika

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