Beylikdüzü\'nde Plastik Hammadde Fabrikasında Yangın

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BEYLİKDÜZÜ'nde plastik hammadde üretimi yapan fabrikada çıkan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Caddede bulunan ve plastik hammadde üretimi yapan 2 bin metrekarelik fabrikada Cumartesi saat 04.00 sıralarında başladı. Fabrikadaki yangın, 124 araç ve 300 itfaiye erinin müdahalesiyle dün akşam saatlerine doğru söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikanın belli noktalarında kısmı çökmelerin meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye, polis, sağlık ve belediye ekiplerinin bulunduğu alanda ekipler geniş güvenlik önlemi aldı. Küle dönen fabrikada soğutma çalışmalarının bitmesinin ardından hasar tespiti yapılması planlanıyor.

GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Diğer yandan itfiaye ekiplerinin fabrika çevresindeki bekleyişi sürüyor. Fabrikanın bulunduğu cadde ve çevresine güvenlik şeridi çekildi.