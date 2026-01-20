Beylikdüzü'nde "Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü" Masaya Yatırıldı - Son Dakika
Beylikdüzü'nde "Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü" Masaya Yatırıldı

20.01.2026 13:00  Güncelleme: 13:17
Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen eğitim programında, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet türleri ve yerel yönetimlerin bu konudaki sorumlulukları ele alındı. Avukatlar Cemre Arı ve Nur Banu Satılmış konuyla ilgili deneyim ve bilgiler paylaştı.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü" eğitim programında toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet türleri, hukuki mekanizmalar, yerel yönetimlerin sorumlulukları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi iş birliğinde hazırlanan "Şiddetle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü" eğitim programına ev sahipliği yaptı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim programında toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele çok yönlü olarak ele alındı.

Ankara Barosu Gelincik Merkezi Avukatları Cemre Arı ve Nur Banu Satılmış'ın konuşmacı olarak katıldığı programda; şiddetin temelleri, türleri ve toplumsal boyutları, hukuki mekanizmalar ile yerel yönetimlerin bu alandaki sorumlulukları masaya yatırıldı.

Avukatlar deneyimlerini aktardı

Gün boyu süren eğitimde Arı, Gelincik Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verirken, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetin nedenleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Mesleki deneyimlerinden örnekler paylaşan Arı, şiddetin farklı türlerini ve toplum üzerindeki etkilerini somut vakalarla anlattı.

Satılmış ise 6284 sayılı kanun başta olmak üzere şiddetle mücadelede kullanılan hukuki mekanizmalarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları ile iyi uygulama örneklerinin ele alındığı eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde çözüm önerileri ve genel değerlendirme ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

