Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı ve Kaza - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı ve Kaza

03.07.2026 09:40
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Silahlı saldırıya uğrayan B.Y.D, hastaneye giderken trafik kazası geçirip hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde silahlı saldırıya uğrayan ve arabasıyla hastaneye giderken trafik kazası geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, Beylikdüzü Devlet Hastanesi karşısında dün sabaha karşı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan otomobilin sürücüsü B.Y.D, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk müdahalede B.Y.D'nin karnından silahla vurulduğu tespit edildi.

Hastanede hayatını kaybeden B.Y.D'nin, silahla vurulduktan sonra aracıyla hastaneye gitmeye çalıştığı ve yolda kaza yaptığı belirlendi.

Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Silahlı Saldırı ve Kaza - Son Dakika

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