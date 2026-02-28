Beylikdüzü'nde Sürücü Kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde Sürücü Kavgası

Beylikdüzü\'nde Sürücü Kavgası
28.02.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki sürücü arasındaki tartışma kavgaya dönüştü, 6 bin 230 lira ceza kesildi.

Beylikdüzü'nde iki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan sürücülere toplam 6 bin 230 lira idari para cezası uygulandı.

Olay, 26 Şubat Perşembe günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Ambarlı Liman Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü A.G. ile taksi şoförü R.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşananlar yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri olayı ihbar kabul ederek çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen sürücüler A.G. ve R.K. gözaltına alındı. Sürücülere, 'duraklamanın yasaklandığı yerde duraklamak', 'yayaların karayolunda trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 6 bin 230 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca otomobil sürücüsü A.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Beylikdüzü, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Sürücü Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ruslar karış karış her yerde onları arıyor Bulana 100 bin TL ödül Ruslar karış karış her yerde onları arıyor! Bulana 100 bin TL ödül
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve 30 yıllık sevgilisi Anna Hakobyan ayrıldı
Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı Organ nakli ameliyatı olan Ufuk Özkan evine geldi, ilk paylaşımını yaptı
İzmir’de korkutan yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Almanya’da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti Almanya'da yeni grev dalgası toplu ulaşımı felç etti
İbrahim Tatlıses’e mirasından men ettiği çocuklarından rest İbrahim Tatlıses'e mirasından men ettiği çocuklarından rest

18:00
İran, Doha ve Dubai’deki hedefleri vurdu
İran, Doha ve Dubai'deki hedefleri vurdu
17:37
İran’da vurulan ilkokulda can kaybı 64’e yükseldi
İran'da vurulan ilkokulda can kaybı 64'e yükseldi
17:20
İran’dan ABD’ye yeni tehdit: “Tuzlu suya yatırdığımız“ silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
İran'dan ABD'ye yeni tehdit: "Tuzlu suya yatırdığımız" silahları da bugünlerde ortaya dökeceğiz
16:57
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve yakıt sevkiyatları askıya alındı
15:39
İran füzesi İsrail’de otobüs terminalini vurdu
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 18:13:32. #7.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Sürücü Kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.