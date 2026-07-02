Beylikdüzü'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Beylikdüzü\'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
02.07.2026 22:24
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Marmara Denizi'nde makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.

MARMARA Denizi'nde Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Konuya ilişkin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, TAHLİSİYE-14 botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'da emniyete alındı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Denizcilik, Beylikdüzü, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika

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