Beylikdüzü\'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Beylikdüzü açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan 8 metre boyundaki teknedeki 6 kişinin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye TAHLİSİYE-14 botunun sevk edildiği bildirildi.
Ekiplerce yedeklenen teknenin güvenli şekilde West İstanbul Marina'ya götürülerek emniyete alındığı kaydedildi.
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