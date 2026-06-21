Beylikdüzü\'nde Uyuşturucu Operasyonu

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Bakırköy çevresinde uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı, şüphelilerin ise Beylikdüzü'nden geldiği belirlendi.
Beylikdüzü'nde belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, A.S. (47) ve M.Y.A'yı (41) gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramalarda sera düzeneği tespit edilirken 4 kilo 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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