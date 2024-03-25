Beylikdüzü'nde Uyuşturucu ve Suikast Silahı Bulunan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Uyuşturucu ve Suikast Silahı Bulunan Şüpheli Tutuklandı

Beylikdüzü\'nde Uyuşturucu ve Suikast Silahı Bulunan Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde ve suikast silahı ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, büyük miktarda uyuşturucu madde, silahlar ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirildi. Şüphelinin daha önce de uyuşturucu ticareti ve ateşli silahlarla ilgili suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.03.2024 10:15  Güncelleme: 10:30
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Beylikdüzü'nde evinde uyuşturucu madde ile kalem şeklinde suikast silahı bulunan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'nde uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Şüpheli M.N.F'nin Ada Çiftliği Caddesi'ndeki adresine 23 Mart'ta operasyon düzenleyen ekipler, 480 gram narkotik madde, 663 uyuşturucu hap, 392 sentetik ecza, 2 hassas terazi, tabanca, kalem şeklinde suikast silahı, 5 fişek ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda kilitli şeffaf poşet ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin, farklı silahlara merakı olduğu ve ticaretini yapmak istediği için suikast silahını satın aldığını söylediği öğrenildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Uyuşturucu ve Suikast Silahı Bulunan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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