Beylikdüzü'nde Yaşlılar İçin Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi

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(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi, yaş almış vatandaşların dijital dünyada daha bilinçli ve güvenli bir şekilde yer alabilmesi amacıyla dijital ve finansal okuryazarlık eğitimi düzenliyor. Eğitimlerde; internet güvenliği, dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler ve e-Devlet ile e-Nabız gibi yaygın kullanılan dijital uygulamaların kullanımı konuları ele alınıyor.

Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki yaş almış bireylere yönelik dijital ve finansal okuryazarlık eğitimlerini başlattı. Eğitimlerde, güvenli internet kullanımı, dolandırıcılıktan korunma ve çevrimiçi işlemler konusunda bilgilendirme yapılıyor ve yaş almış bireylerin internette daha güvenli zaman geçirebilmeleri için alınması gereken önlemler üzerinde duruluyor.

Katılımcılara, şifre yönetimi, kişisel verilerin korunması ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi gereken noktalar detaylı bir şekilde aktarılırken, sosyal medya kullanımı konusunda da bilinçlendirme yapılarak sahte hesaplar ve dolandırıcılık tuzaklarına karşı nasıl korunabilecekleri anlatılıyor.

Beylikdüzü Gürpınar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ilki gerçekleşen eğitim programında, e-Devlet ve e-Nabız gibi yaygın kullanılan uygulamaların pratik kullanımına yönelik bilgiler de uygulamalı olarak aktarıldı. Yaş almış bireylere, söz konusu platformlar üzerinden nasıl işlem yapabilecekleri adım adım gösterildi. Özellikle hastane randevusu alma, SGK hizmet dökümü sorgulama, fatura ödeme gibi günlük hayatta sık kullanılan işlemler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bir sonraki eğitimlerin duyurularının belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yapılacağını belirten yetkililer, isteyen vatandaşların ücretsiz eğitimlere katılabileceğini bildirdi.