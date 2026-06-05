Beylikova Belediyesi'ne Hibe Edilen Çöp Aracı Hizmete Alındı

(ESKİŞEHİR)- Beylikova Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen çöp aracını düzenlenen törenle hizmete aldı. Belediye Başkanı Hakan Karabacak, "Bu kıymetli destek için Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Beylikova Belediyesi'ne hibe edilen çöp aracı, düzenlenen törenle hizmete alındı. Hizmet filosuna kazandırılan yeni aracın temizlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Belediye Başkanı Hakan Karabacak, "Belediyemizin araç filosunu güçlendiren bu kıymetli destek için Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ilçemizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında her zaman yanımızda olan Sayın Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.