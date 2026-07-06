Beylikova Belediyesi Arazilerinde Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika
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Beylikova Belediyesi Arazilerinde Hububat Hasadı Başladı

06.07.2026 13:27  Güncelleme: 14:51
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Beylikova Belediyesi'ne ait tarım arazilerinde hububat hasadı başladı. Dekar başına 500 kilogramın üzerinde arpa ve buğday verimi elde edilirken, ürünlerin belediye bütçesine ek kaynak sağlaması hedefleniyor.

(ESKİŞEHİR) - Beylikova Belediyesi'ne ait tarım arazilerinde hububat hasadı başladı. Dekar başına 500 kilogramın üzerinde arpa ve buğday verimi elde edilirken, ürünlerin belediye bütçesine ek kaynak sağlaması hedefleniyor.

Beylikova Belediyesi tarafından belediyeye ait tarım arazilerinde yetiştirilen hububat ürünlerinin hasadına başlandı. Geniş tarım arazilerinde özenle sürdürülen üretim çalışmaları sonucunda bu yıl da yüksek verim elde edildi.

Hasat çalışmaları kapsamında dekar başına 500 kilogramın üzerinde arpa ve buğday verimi alınırken, elde edilen ürünlerin belediye bütçesine önemli ölçüde ek kaynak sağlaması hedefleniyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hakan Karabacak, "Belediyemize ait tarım arazilerinde yürüttüğümüz planlı ve özverili çalışmaların karşılığını yüksek verimle almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dekar başına 500 kilogramın üzerinde arpa ve buğday elde ederek hem üretime katkı sağlıyor hem de belediyemize ek gelir oluşturuyoruz. Üreten belediyecilik anlayışıyla kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. Hasat döneminin ilçemize ve üreticilerimize bereket getirmesini diliyor, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikova Belediyesi Arazilerinde Hububat Hasadı Başladı - Son Dakika

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