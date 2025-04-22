Beylikova'da 23 Nisan Kutlamaları: Başkan Koltuğu Çocuklara Devredildi

(ESKİŞEHİR)- Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, 23 Nisan kutlamaları kapsamında makam koltuğunu çocklara devretti. Karabacak, "23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklara verilen değerin, geleceğe duyulan inancın simgesidir. Bu özel günü çocuklarımızla birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Beylikova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlediği etkinliklerle kutluyor. Etkinlikler kapsamında belediye makam koltuğu, temsili olarak çocuklara devredildi. Minik misafirler, hayallerindeki Beylikova'yı anlatırken, Başkan Karabacak da çocukların fikirlerini dinledi ve onların görüşlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Karabacak, "23 Nisan, sadece bir bayram değil; çocuklara verilen değerin, geleceğe duyulan inancın simgesidir. Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Bu özel günü çocuklarımızla birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi ve hatıra fotoğrafları çekildi.

Belediye yetkilileri, çocuklara yönelik projelerin ve desteklerin süreceğini belirtti.