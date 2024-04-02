Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Seçim Sözünü Tuttu

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney seçim çalışmaları sırasında söz verdiği Ali'yi ziyarete gitti. Ali'ye imzalı Beşiktaş forması hediye eden Güney, Ali'ye birlikte Beşiktaş maçına gitme sözü verdi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanan İnan Güney ilk ziyaretini, seçim çalışmaları sırasında söz verdiği Ali'ye yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı seçilen İnan Güney, saha ziyaretleri sırasında Örnektepe'de yaşayan Serebral Palsi hastası Ali'yle karşılaşmıştı. İnan Güney, Ali'nin "kazanacağız" sözleri üzerine, seçimi kazandığında ilk ziyaretini Ali'ye yapacağına söz vermişti. Seçim sonuçlarının belli olmasının hemen ardından İnan Güney eşi Ayşen Güney'le birlikte Ali ve ailesini ziyaret etti. Ali'ye imzalı Beşiktaş forması hediye eden Güney, Ali'ye birlikte Beşiktaş maçına gitme sözü verdi.
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Denizli'de Eşen Gölü kıyısında otomobilin el frenini çekmeyi unutan gençlerin aracı göle düştü. İtfaiye ekipleri suya gömülen aracı çıkarırken, araçta kimsenin olmaması büyük bir şans oldu.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında oynanan maçların sonuçları belli oldu. Bahçelievler Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor: 34-43, Rize Belediyespor-Spor Toto: 29-31, Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento: 38-40, Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 27-26, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 27-33.
Birleşmiş Milletler, İsrail tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 196'ya ulaştığını bildirdi. BM Sözcüsü, insani ateşkes çağrısında bulunarak, Gazze'nin insani yardım çalışanı olarak görev yapmanın dünyanın en tehlikeli yeri olduğunu ifade etti. İsrail'in WCK saldırısıyla ilgili soruşturma başlattığını duyuran BM, sonuçları beklediklerini belirtti.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Beşiktaş ilçesindeki Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal, yangında yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dilerken, acılı ailelerine başsağlığı ve metanet temennisinde bulundu. Ayrıca, denetimsizlik ve kontrolsüzlüğün sonuçlarını görmemize rağmen ders almadığımızı belirterek üzüntüsünü dile getirdi.
Van İl Seçim Kurulu, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçime yeterliliği olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar verdi. Kararda, Zeydan'ın sabıka kaydında terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkumiyeti olduğu belirtildi.
Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti.
Kocaeli'de toplu taşımacılık yapılan midibüste yolculara kötü davranan şoförünün ehliyetine el konuldu, araç da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Şoför, bir kadının bebek arabasını katlamasını istemesi üzerine çıkan tartışma ve telefonla konuştuğu için uyarılan bir yolcuyla yaşadığı tartışma sonrasında polis ekipleri tarafından işlem başlatıldı.
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