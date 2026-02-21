Beyoğlu Hamamı Restore Ediliyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Beyoğlu hamamının restore edilip,hizmete açılacağı bildirildi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, tarihi Beyoğlu hamamının uzun zamandır kullanılmadığını belirtti.

Beyoğlu hamamını kiralayarak restorasyonunu üstleneceklerini aktaran Kasap, şunları kaydetti:

"Hamamın aslına uygun restorasyonu sonrası halkın hizmetine açacağız. Böylece bizden istenen hamam talebini de yerine getirmiş olacağız. Tarihi ilçemizde hamam kültürünü de yaşatmış olacağız. Bu anlamdaki çalışmalarımız sürüyor."ifadesini kullandı."