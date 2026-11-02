Beyoğlu Meclisi, Orhan Kemal Müzesi\'nin bulunduğu sokağa Orhan Kemal Sokak adını verdi

(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediye Meclisi, Orhan Kemal Müzesi'nin bulunduğu Kılıçali Paşa Mahallesi'ndeki Akarsu Yokuşu Sokak'ın adının "Orhan Kemal Sokak" olarak değiştirilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Beyoğlu Belediye Meclisi'nin 2026 yılı kasım ayı toplantısı, Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal'in adının bir sokağa verilmesine ilişkin teklif görüşüldü.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan teklifle, Orhan Kemal Müzesi'nin de bulunduğu Kılıçali Paşa Mahallesi'ndeki Akarsu Yokuşu Sokak'ın adının "Orhan Kemal Sokak" olarak değiştirilmesi önerildi.

Yazarın anısını yaşatmak amacıyla hazırlanan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Böylece Orhan Kemal'in adı, müzesinin bulunduğu sokakta da yaşatılacak.