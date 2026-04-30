Beyoğlu'nda 100 Günlük Temizlik Seferberliği

(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediyesi, "Hedef 100 Günde Pırıl Pırıl Beyoğlu" sloganıyla ilçe genelinde büyük bir bahar temizliği maratonu başlattı. 15 Nisan – 15 Temmuz 2026 tarihleri arasını kapsayan bu hummalı çalışma ile 45 mahallenin tamamı köşe bucak dezenfekte edilecek.

Beyoğlu'nda kapsamlı bir temizlik seferberliği başlatıldı. Beyoğlu Belediyesi, havanın ısınmasıyla birlikte ilçenin çehresini değiştirecek 100 günlük stratejik eylem planını devreye soktu. "Pırıl Pırıl Beyoğlu" hedefiyle yola çıkan ekipler, temizlik çalışmalarını standart çöp toplama faaliyetlerinin ötesine taşıyarak tüm yaşam alanlarına yaydı. Yapılan çalışma, özelikle havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek kötü kokuların önüne geçilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

Sokak sokak, köşe bucak hijyen

Çalışma kapsamında sadece ana caddeler değil, ilçenin en ücra sokakları ve boş arsaları dahi elden geçiriliyor. Kampanya kapsamında yürütülen başlıca çalışmalar şunlar:

-Detaylı Yıkama: Mekanik ve el süpürme işlemlerinin ardından tüm mahallelerde detaylı yıkama yapılıyor.

-Konteyner Revizyonu: Çöp konteynerleri özel araçlarla yerinde yıkanıp dezenfekte edilirken, hasarlı olanlar tamir edilip boyanıyor.

-Altyapı İlaçlaması: Mazgallar, rögarlar ve yağmur suyu kanalları haşerelere karşı titizlikle ilaçlanıyor.

-Estetik Dokunuş: Yabani ot temizliğinin yanı sıra görüntü kirliliği oluşturan kirli duvarlar boyanarak estetik bir görünüme kavuşturuluyor.

7/24 kesintisiz hizmet

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı tüm saha personeli ve geniş araç filosuyla yürütülen operasyonda, ekipler 07.00 ile 15.00 saatleri arasında kesintisiz mesai harcıyor. Modern yıkama tankerleri ve dezenfekte araçlarının kullanıldığı çalışmalarda, atık eşya ve çöp toplama ekipleri de koordineli bir şekilde hareket ediyor. Belediye yetkilileri, 15 Temmuz'a kadar sürecek olan bu maratonla, Beyoğlu sakinlerine ve ziyaretçilerine çok daha temiz, sağlıklı ve bakımlı bir ilçe sunmayı hedeflediklerini belirtti.