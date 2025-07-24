Beyoğlu Emekyemez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 3 katlı binada meydana gelen patlamanın izleri gün aydınlanınca ortaya çıktı. Patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken binada ve çevrede hasar oluştu. Gaz sıkışmasından meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından temizlik çalışması başlatıldı. Bina enkazı yetkililer tarafından kaldırılırken esnaf da dükkanlarının kırılan camlarını temizledi.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda Büfe Patladı: Temizlik Başladı - Son Dakika
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