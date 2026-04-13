Beyoğlu'nda Çanta Hırsızları Yakalandı

Beyoğlu'nda merdivenlerde oturan bir kişinin çantasını çalan 2 şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri İstiklal Caddesi'nde durumlarından şüphelendikleri 2 kişiyi takibe aldı.

Bu kişilerin merdivenlerde oturan bir kişinin çantasını yankesicilik yöntemiyle çaldığını gören ekipler duruma müdahale etti.

Şüpheliler Y.E.K. ve O.A'yı gözaltına alan polis, çantayı mağdura teslim etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan, hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.