Beyoğlu'nda dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda dron destekli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Hacıahmet Mahallesi'ndeki adreste uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve 6 bin 725 lira ele geçirilirken serbest bırakılan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Beyoğlu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında 24 Eylül'de Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir sokakta narkotik madde satışı yapıldığı tespit edildi.

Dron destekli çalışmalarda bölgeden çıkan bir aracı durduran ekipler, üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen arabadaki Y.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin uyuşturucu maddeyi temin ettiği adrese düzenlenen operasyonda da S.Ö, O.F. ve R.Ş. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 fişek, cep telefonu ve 6 bin 725 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden S.Ö, O.F. ve R.Ş. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" suçundan işlem yapılan Y.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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