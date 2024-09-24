Beyoğlu'nda Engelli ve Yaşlılara Ücretsiz Engelsiz Taksi Hizmeti - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Engelli ve Yaşlılara Ücretsiz Engelsiz Taksi Hizmeti

Beyoğlu\'nda Engelli ve Yaşlılara Ücretsiz Engelsiz Taksi Hizmeti

Beyoğlu Belediyesi, yerli TOGG otomobiliyle dezavantajlı ve 75 yaş üstü vatandaşlara 'Engelsiz Taksi' hizmeti sunacak. Vatandaşlar, kamu ve hastane randevularına ücretsiz ulaşım sağlamak için randevu kaydı oluşturacak.

24.09.2024 11:29  Güncelleme: 11:31
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(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi'ne ait yerli otomobil TOGG, Beyoğlu'nda ağır engeli olmayan dezavantajlı vatandaşlar ile 75 yaş üzeri vatandaşlara 'Engelsiz Taksi' hizmeti verecek.

Sosyal belediyecilik alanında değişik projelere imza atan Beyoğlu Belediyesi yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Beyoğlu Belediyesi'ne ait yerli otomobil TOGG, Beyoğlu'nda 'Engelsiz Taksi' olarak hizmet vermeye başlayacak. Beyoğlu'nda yerleşik ve ağır engeli olmayan dezavantajlı vatandaşların yanı sıra 75 yaş üzeri vatandaş da 'Engelsiz Taksi' hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Kamu ve hastane randevularına ücretsiz ulaşım

Beyoğlu 'Engelsiz Taksi' randevu sistemiyle çalışacak. Bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Beyoğlu Belediyesi'nin web sitesi üzerinden ön kayıt oluşturacak ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başlı ekipler ön kayıt oluşturan vatandaşlara geri dönüş yaparak kesin kayıt işlemlerini tamamlayacak. 'Engelsiz Taksi', dezavantajlı vatandaşlara ve 75 yaş üzeri vatandaşlara kamu kurumları ve hastane randevularına (noter, kaymakamlık, belediye vs gibi ) gitmeleri için yardımcı olacak.

"İnsan odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

"Kamu desteğiyle, birçok teşvik ve vergi imtiyazı sağlanarak üretimine başlandı. Dolayısıyla tüm halkımızın hakkı var bu aracın üstünde. Haliyle de en çok kamu yararına kullanmamız gerekiyor. Biz de belediyemize ait olan ve önceki dönemde makam aracı olarak kullanılmış TOGG marka otomobilimizi dezavantajlı komşularımıza tahsis ettik. Artık Engelsiz Taksi'mizden randevu oluşturarak kamu kurumlarındaki işlerini rahatça halledebilecekler, hastane randevularına rahatça ve zamanında gidebilecekler. Bu hizmetten aynı zamanda 75 yaş üstü vatandaşlarımız da faydalanabilecek. Hayatı kolaylaştıran insan odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Engelli ve Yaşlılara Ücretsiz Engelsiz Taksi Hizmeti - Son Dakika

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