Beyoğlu'nda 19 Mayıs coşkusu festivale dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyoğlu'nda 19 Mayıs coşkusu festivale dönüştü

19.05.2026 17:56  Güncelleme: 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı iki gün süren etkinliklerle kutladı. Deniz korteji, spor turnuvaları, halk oyunları ve konserlerle gençler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

(İSTANBUL) - Beyoğlu'nda 19 Mayıs coşkusu, gençlerin enerjisiyle adeta bir festivale dönüştü. Deniz kortejinden spor turnuvalarına, halk oyunlarından konserlere kadar renkli etkinliklerin düzenlendiği kutlamalarda gençler, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşku ve geniş kapsamlı bir "Gençlik Buluşması" programıyla kutladı. İki güne yayılan etkinliklerde ilçenin üç farklı noktası spor, müzik ve eğlencenin merkezi oldu.

Fitaş Pasajı, Haliç Su Sporları Merkezi ve Hasköy Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliklerle bayram coşkusu tüm ilçeye yayıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği kutlamalara Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu da katılarak gençlerin bayram heyecanına ortak oldu.

KUTLAMALAR BOWLİNG TURNUVASI İLE BAŞLADI

Kutlama programının startı, 18 Mayıs'ta (dün) Fitaş Pasajı'ndan verildi. Gençlere özel olarak düzenlenen Bowling Turnuvası'nda 16-29 yaş arası gençler kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan turnuva, gençlerin bayram enerjisini ilk günden zirveye taşıdı.

HALİÇ'TE GÖRSEL ŞÖLEN

Bugün ise tam anlamıyla bir festival havasına sahne oldu. Gün boyu süren program kapsamında ilk olarak Haliç Su Sporları Merkezi'nde özel bir deniz korteji gerçekleştirildi. Daha sonra 18 yaş üstü katılımcılar için gün boyu devam eden yelken deneyimi fırsatı sunuldu.

SAHADA KIRAN KIRANA MÜCADELE

Kutlamalar kapsamında Hasköy Spor Tesisleri heyecan dolu turnuvalara ev sahipliği yaptı. 18 yaş üstü gençlerin katılımıyla Voleybol, Paintball ve Balon Futbolu turnuvaları düzenlendi. Ayrıca gün boyu süren langırt, slot car yarışı ve dev jenga oyunları ile de gençler keyifli anlar yaşadı.

HASKÖY'DE KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ

Hasköy Spor Tesisleri'nde kurulan ana sahnede ise adeta bir müzik ve dans şöleni yaşandı. İlk olarak sahneye çıkan DJ Kaan Demiral'ın hareketli setleriyle gençler bayramın ritmini tuttu. Daha sonra Anadolu'nun kültürel zenginliği; zeybek, horon ve Kafkas dans gösterileriyle sahneye taşındı.

Etkinlikler kapsamında sahne alan Ezgi Gürbüz de şarkılarıyla kutlamalara renk kattı. Büyük bir bayram coşkusunun yaşandığı meydanda son olarak sahne, yeteneklerini sergilemek isteyen tüm gençlerin performanslarına açıldı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda 19 Mayıs coşkusu festivale dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını

18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
18:09
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
18:02
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü
Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 19:09:00. #.0.5#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda 19 Mayıs coşkusu festivale dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.