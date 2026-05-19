Beyoğlu'nda 19 Mayıs coşkusu festivale dönüştü

(İSTANBUL) - Beyoğlu'nda 19 Mayıs coşkusu, gençlerin enerjisiyle adeta bir festivale dönüştü. Deniz kortejinden spor turnuvalarına, halk oyunlarından konserlere kadar renkli etkinliklerin düzenlendiği kutlamalarda gençler, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Beyoğlu Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşku ve geniş kapsamlı bir "Gençlik Buluşması" programıyla kutladı. İki güne yayılan etkinliklerde ilçenin üç farklı noktası spor, müzik ve eğlencenin merkezi oldu.

Fitaş Pasajı, Haliç Su Sporları Merkezi ve Hasköy Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliklerle bayram coşkusu tüm ilçeye yayıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği kutlamalara Beyoğlu Belediyesi Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu da katılarak gençlerin bayram heyecanına ortak oldu.

KUTLAMALAR BOWLİNG TURNUVASI İLE BAŞLADI

Kutlama programının startı, 18 Mayıs'ta (dün) Fitaş Pasajı'ndan verildi. Gençlere özel olarak düzenlenen Bowling Turnuvası'nda 16-29 yaş arası gençler kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan turnuva, gençlerin bayram enerjisini ilk günden zirveye taşıdı.

HALİÇ'TE GÖRSEL ŞÖLEN

Bugün ise tam anlamıyla bir festival havasına sahne oldu. Gün boyu süren program kapsamında ilk olarak Haliç Su Sporları Merkezi'nde özel bir deniz korteji gerçekleştirildi. Daha sonra 18 yaş üstü katılımcılar için gün boyu devam eden yelken deneyimi fırsatı sunuldu.

SAHADA KIRAN KIRANA MÜCADELE

Kutlamalar kapsamında Hasköy Spor Tesisleri heyecan dolu turnuvalara ev sahipliği yaptı. 18 yaş üstü gençlerin katılımıyla Voleybol, Paintball ve Balon Futbolu turnuvaları düzenlendi. Ayrıca gün boyu süren langırt, slot car yarışı ve dev jenga oyunları ile de gençler keyifli anlar yaşadı.

HASKÖY'DE KÜLTÜR VE SANAT ŞÖLENİ

Hasköy Spor Tesisleri'nde kurulan ana sahnede ise adeta bir müzik ve dans şöleni yaşandı. İlk olarak sahneye çıkan DJ Kaan Demiral'ın hareketli setleriyle gençler bayramın ritmini tuttu. Daha sonra Anadolu'nun kültürel zenginliği; zeybek, horon ve Kafkas dans gösterileriyle sahneye taşındı.

Etkinlikler kapsamında sahne alan Ezgi Gürbüz de şarkılarıyla kutlamalara renk kattı. Büyük bir bayram coşkusunun yaşandığı meydanda son olarak sahne, yeteneklerini sergilemek isteyen tüm gençlerin performanslarına açıldı.