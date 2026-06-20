Beyoğlu'nda Gösteri Yasaklandı

(İSTANBUL) - Beyoğlu Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden 21 Haziran'da toplanma çağrıları yapıldığını belirterek, ilçedeki tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma ve oturma eylemi gibi etkinlikleri 24 saat süreyle yasakladı. Karar kapsamında Taksim Meydanı, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi ve Karaköy Meydanı çevresinde geniş güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Beyoğlu Kaymakamlığı, 21 Haziran'da ilçede yapılması planlanan toplanma ve gösterilere ilişkin yasak kararı aldığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Beyoğlu sınırları içerisinde toplanma çağrıları yapıldığının tespit edildiği belirtilerek, söz konusu toplanmaların kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere neden olabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, 21 Haziran günü saat 00.01 itibarıyla ilçedeki tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi ve benzeri tüm etkinliklerin 24 saat süreyle yasaklandığı bildirildi.

Kaymakamlık, alınan tedbirler kapsamında saat 10.00'dan itibaren Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı ile Taksim Meydanı'nın bariyerlerle kapatılacağını, gerekli görülmesi halinde araç ve yaya trafiğinin kontrollü şekilde durdurulacağını açıkladı.

Açıklamaya göre Gezi Parkı çevresinde bariyerleme yapılacak, ihtiyaç halinde yaya trafiği sınırlandırılacak. İstiklal Caddesi ve caddeye bağlı ara sokaklar Tünel Meydanı'na kadar bariyerlerle kapatılacak, gerekli görülmesi halinde araç ve yaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Karaköy Meydanı ve çevresinde de benzer güvenlik önlemleri uygulanacak. Ayrıca Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak, Meşelik Sokak, Divan Kavşağı, Kazancı Yokuşu, Balo Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Şişhane Meydanı ve çevresi ile Firuzağa Meydanı ve bağlantılı sokaklarda bariyerleme yapılacağı belirtildi.

Kaymakamlık, gün içerisinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak ihtiyaç duyulması halinde Beyoğlu'nun farklı noktalarında da araç ve yaya trafiğinin geçici olarak kapatılabileceğini bildirdi.