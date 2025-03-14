Beyoğlu'nda İkinci Sosyal Market Açıldı

(İSTANBUL) Beyoğlu Belediyesi, 'Sosyal Market'in ihtiyaç sahiplerine daha ulaşılabilir bir şekilde hizmet vermesini sağlamak amacıyla Mini Sosyal Market projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yapımı tamamlanan Beyoğlu'nun ikinci Sosyal Marketi Piripaşa Mahallesinde açıldı.

Beyoğlu'nda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz alışveriş yapma imkanı sunan Sosyal Market, hizmet alanını genişletiyor. Beyoğlu Belediyesi merkezi Kasımpaşa'da bulunan Sosyal Market'e ulaşımı daha da kolaylaştırmak için Mini Sosyal Market projesini hayata geçirdi. Beyoğlu'nun bir çok mahallesinde yaygınlaştırılması planlanan Mini Sosyal Marketler temel gıda ve hijyen ürünleriyle hizmet verecek ve Sosyal Market ihtiyaç sahipleri için daha ulaşılır hale getirilmiş olacak. Bu kapsamda yapımı tamamlanan Beyoğlu'nun ikinci Sosyal Marketi Piripaşa Mahallesinde hizmete sunuldu. Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, üçüncü Sosyal Marketin de kısa süre içerisinde açılacağının müjdesini verdi.

"Sosyal marketler açmaya devam edeceğiz"

Başkan İnan Güney, "Anneler bakım yükü taşıyor, babalar evin geçim yükünü taşıyor, gençler gelecek yükü taşıyor, emeklilerimiz pazar yükü taşıyor ve maalesef bu yükün altında ezilmekteler. Biz bu yüke ortak olmak için çalışıyoruz. Bu yükü sırtlanmak için belediye başkanı olduk. Bu yükü dört yıl boyunca sizlerle birlikte sırtlanacağız. Sizi ekonomik krizin altında ezdirmeyeceğiz. Bu anlayışla ikinci Sosyal Marketimizi açtık. Üçüncü sosyal Marketimizi de yakın zamanda açacağız. Kasımpaşa'da büyük bir Sosyal Marketimiz var ancak orada çok büyük bir yığılma oluyor. 45 mahalleden insanlar oraya geliyor. Dolayısıyla oradaki yükü hafifletmek hem de komşularımızın sosyal yardıma ulaşımını kolaylaştırmak için mahallelerde Sosyal Marketler açmaya devam edeceğiz. Sosyal marketimizden destek alan 6 binin üzerinde komşumuz var. Bu 6 bin komşumuzun kartlarına Ramazan ayı dolayısıyla da ayrıca biner lira Ramazan desteği yükledik. Bu sayede kendi ramazan kolilerini oluşturabilecekler. Sosyal marketimizin mahallemize ve Beyoğlu'muza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sosyal market nedir?

Sosyal Market, hayırsever vatandaşların ve iş insanlarının bağışlarını şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıran bir sistem üzerine kuruldu. Bağışçılardan toplanan ürünler depolarda özenle muhafaza ediliyor. İhtiyaç durumuna göre paketlenerek raflara yerleştirilen ürünler vatandaşlara sunuluyor. Bir süpermarket gibi hizmet veren Sosyal Market'in en önemli özelliği ise burada para geçmiyor. İhtiyaç sahipleri kendilerine verilen Sosyal Kart ile Sosyal Market'e gelerek ihtiyacı olan ürünleri ücretsiz bir şekilde temin edebiliyor. Markette gıdadan giyime, temizlikten kişisel bakım ürünlerine kadar birçok çeşit ürünün yer alıyor.