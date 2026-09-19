Beyoğlu’nda iş yeri yangını söndürüldü

BEYOĞLU'nda 6 katlı iş yerinin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokak'ta bulunan 6 katlı restoranda saat 07.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yangın binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıya sıçradı. İş yerinden dumanların çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına iki yönden müdahale ederek kontrol altına aldı. Yoğun duman nedeniyle yan taraftaki otelde kalanlar sokağa çıkarak yangının söndürülmesini bekledi. Yangında ölen ya da yaralan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi.