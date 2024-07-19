Beyoğlu'nda Kaçak Yollarla Avlanan 1,5 Ton Midye Ele Geçirildi

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Beyoğlu'nda, kaçak yollarla avlanan 1,5 ton midye ele geçirilirken şüpheliye 26 bin 242 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karaköy'de iskele yakınlarında bazı kişilerce yasak yollarla çıkarılan midyelerin bir araca yüklenerek taşındığı tespit edildi.

Durdurulan araçtaki Ö.A. yakalanırken, 70 çuval içerisinde 1,5 ton midye ele geçirildi.

Şüpheli Ö.A'ya "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 26 bin 242 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen midyeler denize bırakıldı.