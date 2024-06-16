Beyoğlu'nda kaçan boğa mezarlığa girdi, 2 kişiyi yaraladı

Beyoğlu'nda sahibinin elinden kaçarak mezarlığa giren boğa, 2 kişiyi hafif yaraladı.
Okmeydanı'nda kurbanlık olarak alınan boğa, arife günü sahibinin elinden kaçarak yakınlardaki Kulaksız Mezarlığı'na girdi.
Mezarlıktaki 2 kişiyi hafif yaralayan boğanın yakalanması için belediye ekiplerine haber verildi.
Mezarlığa gelen ekipler, iğne yaparak kurbanlık hayvanı sakinleştirdi.
Boynuna ip atılıp yakalanan boğa, sahibi tarafından kamyonete bindirilerek götürüldü.
Yaralılardan biri ayakta tedavi edilirken, diğer yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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