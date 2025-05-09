Beyoğlu'nda Kültür ve Sanat Buluşması: Yeni Vizyon ve İş Birliği Çağrısı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Kültür ve Sanat Buluşması: Yeni Vizyon ve İş Birliği Çağrısı

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, düzenlenen Kültür Sanat Buluşması'nda Beyoğlu'nu yeniden kültür ve sanatın cazibe merkezi haline getirmek için iş birliği çağrısında bulundu. Katılımcılar, ortak projeleri değerlendirdi ve Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformu'nun hayata geçirilmesi için adım atmaya hazır olduklarını belirtti.

09.05.2025 17:18  Güncelleme: 19:08
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Haber: Hilal SOLMAZ

(İSTANBUL) - Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Sanatı tüm Beyoğlu sakinleri ve misafirleri için erişilebilir kılacağız. Beyoğlu'nu yeniden canlandıracak, kültürün ve sanatın cazibe merkezi yapacağız" dedi.

Beyoğlu'nda kültür ve sanat dünyasının önemli isimleri, ilçenin kültür sanat hayatını yeniden canlandırmak amacıyla bir araya geldi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in ev sahipliğinde Barcelo Otel'de düzenlenen "Kültür Sanat Buluşması"na kültür ataşeleri, sanat galerileri, sinema, tiyatro, müzik ve edebiyat ve medya dünyasından pek çok önemli isim katıldı.

Buluşmada, Beyoğlu'nun kültür ve sanat alanında ilerleyeceği yol haritasının belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir fikir alışverişi gerçekleştirildi. Katılımcılar, ortaklaşa yürütülebilecek projeleri değerlendirdi, Beyoğlu'nu yeniden kültürün ve sanatın cazibe merkezi haline getirmek için iş birliği mesajı verdi.

Başkan İnan Güney, gecede yaptığı konuşmada, Beyoğlu'nu yeniden sanatın merkezi yapmak için güçlü bir vizyon geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Beyoğlu'na renk katacak, can katacak bu adımı birlikte atalım. Bu platform, yalnızca Beyoğlu'nda değil, tüm Türkiye'de örnek bir model olacağına inanıyoruz. Seçilmeden önce de, göreve geldiğimde bu konuya özel eğileceğimi o dönem bir araya geldiğim sanatçı dostlarıma söylemiştim. Güçlü kurumsal ve insani temeller attık. Şimdi, bu ortak emeğimizin hakkını vermek üzere, attığımız sağlam temellerin üzerinde, kurumsal bir yapı inşa edecek olgunluğa eriştiğimizi düşünüyorum. Bu nedenle burada bulunan tüm konuklara bir çağrım var: Gelin Beyoğlu Kültür ve Sanat Platformunu hep birlikte hayata geçirelim. Beyoğlu'muza renk katacak, can katacak, ruh katacak bu adımı birlikte atalım. Bu salonun, kentimiz ve gelecek nesiller için önemli bir adım atarak, bu platformu kuracak iradeyi göstereceğine inanıyorum. Bizim arzumuz, Kültür-Sanat Platformunun yapıcı, yönlendirici ve belirleyici olduğu, belediyemizin ise kamu adına uygulayıcı olduğu demokratik bir modeli hayata geçirmek. Çünkü bizler için Beyoğlu'nun kültür-sanat insanları, yalnızca hizmet alan vatandaşlar değil, bizim Beyoğlu'nu ayağa kaldırma mücadelemizin paydaşıdır. Bu modelin, yalnızca Beyoğlu'nda değil, tüm Türkiye'de örnek bir model olacağına inanıyoruz."

"Burası bütün kültürlerin buluşma yeridir"

Sanatçı Halil Ergün de Beyoğlu'nun tarihi önemine dikkati çekerek, "Ben bir taşra çocuğuyum. İznik'ten geldim. Beyoğlu'na çıkmak müthiş bir hayaldi. Beyoğlu'na varmak ve burada yürümek müthiş bir zenginlikti. Biliyor musunuz? Burada dükkanları pastacıları ile her şey destansı bir caddedir burası. Şimdi belli insanlar geliyorlar dolaşıyorlar burada görüyorsunuz değil mi? İstiklal Caddesi'nde başka bir şeydir; tiyatronun, sinemanın, romanın, şiirin bütün bu kültürler zenginin merkezidir Beyoğlu. Burada yaşamışlardır. Onlar burada üretilmişlerdir. Bütün kültürlerin buluşma yeridir burası. Başkanımızın sunduğu program bütün bu gerçekliğin üstünde yükselmelidir, böyle bakmalıyız" diye konuştu.

"Kültür ve Sanat Platformu'nun içerisinde yer almaktan mutluluk duyarız"

MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Müzisyen Burhan Şeşen, "Türkiye'deki yorumcuların meslek birliği başkanıyım. 3 bin kişiyi temsilen de Kültür ve Sanat Platformunun içerisinde yer almaktan mutluluk duyarız" ded.

Tiyatro Sanatçısı Orhan Aydın, "Üç gün ya da bir hafta, beş gün sürecek sürecek bir çalıştay yapmak durumundayız. Masaya yatırıp ne yapmamız gerektiğini anlatmalıyız. Nasıl örgütlenip ayağa kalkmamız gerektiğini konuşmak durumundayız" şeklinde konuştu.

Küratör Feyyaz Yaman ise, "Çok uzun bir zamandan sonra ilk defa Beyoğlu Belediyesi başka bir belediye anlayışından yeni bir belediye anlayışına dönüş yapabildi. İnan başkanı bu konuda tebrik etmek lazım" ifadesini kullandı.

Muammer Karaca Tiyatrosu ne zaman açılacak?

Gazeteci Tuğrul Eryılmaz, İBB Miras tarafından restoran çalışmaları devam eden Muammer Karaca Tiyatrosu'nun ne zaman tamamlanacağını sordu. Bu soruya yanıt veren Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kurmaylarının gözaltına alınmamış olsaydı, tiyatronun eylül ayında açılışının yapılmasının planlandığını,  ancak yaşanan bu haksız ve hukuksuz tutuklamalardan dolayı açılış tarihinin ertelendiğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Kültür ve Sanat Buluşması: Yeni Vizyon ve İş Birliği Çağrısı - Son Dakika

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