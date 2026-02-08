Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney: "Beyoğlu'nda Tek Bir Evladımız Okulda Öğün Atlamıyor" - Son Dakika
Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney: "Beyoğlu'nda Tek Bir Evladımız Okulda Öğün Atlamıyor"

08.02.2026 16:23  Güncelleme: 19:12
Tutuklu Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, 'Beslenme Saati' uygulamasının kesintisiz sürdüğünü ve hiçbir çocuğun okulda öğün atlamadığını açıkladı. Güney, barış ve eşitlik mücadelesinin önemine vurgu yaptı.

(İSTANBUL) - Silivri'de tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Beslenme Saati" uygulamasının Beyoğlu'nda kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Beyoğlu'nda tek bir evladımız okulda öğün atlamıyor" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in mesajı, sosyal medya hesabından yayımlandı. Güney, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir söz vermiştik: 'Hiçbir evladımız okulda öğün atlamayacak'. Söylemesi kolay, yapması emek ister. O emeği en önce, şu an İzmir'de tutsak olan Beylikdüzü Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Mehmet Murat Çalık Beylikdüzü'nde yıllarca verdi, Beslenme Saati'ni başlattı. Göreve gelir gelmez, kendi evimize, Beyoğlumuza da Beslenme Saati'ni taşıdık. Ben Silivri'de tutsağım ama emanete sahip çıkan, çocuklarımızın karnı doysun diye geceli gündüzlü çalışan mesai arkadaşlarım var. Koşullar ne olursa olsun, ailelerimize ve evlatlarımıza verdiğimiz sözü yere düşürmüyoruz. Beyoğlu'nda tek bir evladımız bile okulda öğün atlamıyor. Beslenme Saati basit bir belediye faaliyetinden öte bir iş. Biz zenginle yoksulun çocuğunu eşitleme mücadelesi veriyoruz. Bu mücadeleyi büyüten; sabırla, emekle ve sevgiyle işini yapan tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

