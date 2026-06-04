Beyoğlu\'nda otopark çalışanına silahlı saldırı

BEYOĞLU'nda otoparkta çalışan Polat Y. (24), arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Polat Y. hastaneye kaldırılırken şüpheli kaçtı.

Olay, Tomtom Mahallesi Yeni Çarşı Caddesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark çalışanı Polat Y., arkasından gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan Polat Y., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı.

AYAĞINA 2 KURŞUN İSABET ETTİ

Mahalle esnafı, "Otoparkçı bir arkadaşı kovalamışlar. 6-7 el ateş etmişler, 2 tanesi isabet etmiş. Ben geldiğimde yerde yatıyordu. Ambulans geldi, yaralıyı alıp hastaneye götürdü. Şüpheli de olay yerinden kaçtı" dedi.

SALDIRGAN KAÇTI

Esnaf Mete Antalyalı ise, "Biz burada çalışıyorduk. Bir anda silah sesleri duyduk. Bir, iki, üç, dört el ateş edildi. Şapkalı ve gözlüklü bir adam vardı. Adamı vurdu, birkaç el de havaya ateş ederek kaçtı. Yakalamak için arka sokaktan gittim ama kaçmıştı" diye konuştu. Bir süre trafiğe kapatılan sokak, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.