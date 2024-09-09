Beyoğlu'nda Sevgili Kavgası: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Sevgili Kavgası: Kadın Hayatını Kaybetti

Beyoğlu\'nda Sevgili Kavgası: Kadın Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda bir otelde meydana gelen tartışma sonunda, Mehmet E. isimli kişi, sevgilisi Maıa A.'yı darbederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası otel mühürlendi ve şüpheli, otel çalışanı tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü.

09.09.2024 18:39
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BEYOĞLU'nda bir kişi, otel odasında sevgilisiyle darbederek ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Otel ise mühürlendi.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki otelin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maıa A. ile erkek arkadaşı Mehmet E. bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet E., Maıa A.'yı darbederek ağır yaraladı.

KAÇAN ŞÜPHELİYİ OTEL ÇALIŞANI YAKALADI

Ardından Mehmet E. hızla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Şüpheli Mehmet A.'nın peşine düşen otel çalışanı Hakan Karaçam, bir süre yaşanan kovalamacanın ardından Mehmet A.'yı yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Maıa A'ya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleriyse otel çalışanının yakaladığı şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Hastaneye kaldırılan Maıa A, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan incelemelerde otelin ruhsatının olmadığı öğrenildi. Zabıta ekipleri tarafından otel mühürlendi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

KOVALAMACA ANI KAMERADA

Şüpheli Mehmet A.'nın yaşanan kavgadan sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı ve otel çalışanı Hakan Karaçam'ın yakaladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin koşarak uzaklaştığı, Hakan Karaçam'ın ise peşinden giderek yakaladığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Sevgili Kavgası: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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