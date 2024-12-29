Beyoğlu'nda Silahlı Yaralama Girişimi: 1 Tutuklu

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Beyoğlu'nda, husumetli olduğu kişiyi silahla yaralamaya teşebbüs ettiği iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Aralık'ta Hacımimi Mahallesi'nde çıkan kavgada bir kişiye silahla ateş ettikten sonra kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıkları tespit edilen R.S, B.D ve T.Y'yi yakaladı.

Yapılan çalışmada, R.S ile B.D'nin, daha önce aralarında yaşanan bir kavgadan dolayı husumet duydukları S.A'yı tuzağa düşürmek amacıyla T.Y. isimli kadından yardım istedikleri belirlendi.

T.Y'nin sosyal medya üzerinde tanıştığı S.A. ile buluşmak için olayın yaşandığı parka geldiği, durumdan şüphelenen S.A'nın ise parka daha öncesinde arkadaşlarını çağırdığı tespit edildi.

T.Y'nin beklediği esnada elinde silah bulunan R.S. ile B.D'nin parka doğru koştukları, bu sırada durumu anlayan S.A'nın arkadaşlarının şüphelileri kovaladığı, kovalamaca sırasında şüphelilerden B.D'nin bir taksiyi durdurduğu, R.S'nin de elindeki silahla ateş ettiği, zanlıların daha sonra bindikleri taksiyle olay yerinden kaçtıkları anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.S. tutuklanırken, B.D. ve T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan yaşanan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.