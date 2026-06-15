Beyoğlu'nda, çıkan tartışmada 1 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Haziran gecesi Kadımehmet Efendi Mahallesi'nde meydana gelen tartışmada 1 kişinin silahla yaralandığı ihbarına ilişkin çalışma başlattı.
Silahla yaralanan Y.B'nin (50) sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü belirlendi.
Olayın Y.B'nin kızının eski erkek arkadaşı A.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Küçük Piyale Mahallesi'nde yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli A.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda Silahlı Yaralama: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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