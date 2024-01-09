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Beyoğlu'nda tramvay yoluna giren kamyonete çarpma: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda tramvay yoluna giren kamyonete çarpma: Sürücü yaralandı

Beyoğlu'nda, Karaköy'de T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanan tramvayın, tramvay yoluna giren kamyonete çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazada sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine durdu, ancak araçların kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Beyoğlu\'nda tramvay yoluna giren kamyonete çarpma: Sürücü yaralandı
09.01.2024 - 10:57,  Güncelleme: 10:58
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Beyoğlu'nda tramvay yoluna giren kamyonete tramvayın çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaköy'de T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanan Recep T. idaresindeki 34 CRY 952 plakalı kamyonete tramvay çarptı. Kazada, sürücü kamyonette sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü Recep T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu kamyonet kaza yerinden kaldırılırken tramvayda yoldan çekildi.

Kaza nedeniyle Kabataş yönünde tramvay seferleri bir süre gerçekleştirilemedi.

Metro İstanbul'un kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında kara yolu aracı kazası nedeniyle geçici bir süre için seferlerin Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı, araçların kaldırılmasının ardından seferlerin normale döndüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda tramvay yoluna giren kamyonete çarpma: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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