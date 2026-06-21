Beyoğlu'nda Trans Onur Yürüyüşü Yasaklandı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Trans Onur Yürüyüşü Yasaklandı

Beyoğlu\'nda Trans Onur Yürüyüşü Yasaklandı
21.06.2026 17:07
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Beyoğlu Kaymakamlığı, Trans Onur Yürüyüşü öncesi gösteri ve yürüyüşleri yasakladı, alanlar kapatıldı.

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Bu akşam düzenlenmesi beklenen 'Trans Onur Yürüyüşü' öncesinde Beyoğlu Kaymakamlığı'nın ilçede gösteri ve yürüyüşlerin yasaklandığını duyurmasının ardından Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin çevresi polis bariyerleriyle abluka altına alındı, bu noktalara çıkan yollar trafiğe kapatıldı

Beyoğlu Kaymakamlığı, düzenlenmesi beklenen 'Trans Onur Yürüyüşü' öncesi nde ilçede toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve oturma eylemlerini  22 Haziran günü saat 00.01'e kadar yasakladı. LGBTİ+ hakları savunucularının yürüyüş çağrısında bulunmaları gerekçesiyle alınan karar kapsamında Taksim Meydanı, Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin çevresine polis bariyerleri konuldu, bu noktalara çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı sosyal medya hesapları üzerinden; 21.06.2026 günü idaremiz Beyoğlu sınırları içerisinde toplanma çağrıları yapıldığı anlaşılmıştır. Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, kamu düzeni ve toplumsal barışı bozabilecek eylemlere sebebiyet verebileceği değerlendirilerek, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 32/ç maddesine istinaden; Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda 21.06.2026 günü saat 00: 01 itibari ile 24 saat süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtma, oturma eylemi gibi tüm etkinlikler YASAKLANMIŞTIR."

Alınacak tedbirler kapsamında saat 10: 00 itibariyle; Taksim Meydan Cumhuriyet Anıtı'nın bariyerle kapatılması, Taksim Meydanı'nın bariyerle kapatılması, araç ve yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, Gezi Parkı çevresinde bariyerleme yapılması, yaya trafiğinin kapatılması gerekirse kontrollü şekilde yaya girişlerin yapılması, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarının Tünel Meydan'a kadar bariyerleme yapmak suretiyle kapatılması, İstiklal Caddesi ve ara sokakların Tünel Meydana kadar araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, Karaköy Meydan ve çevresinin bariyerleme yapmak suretiyle kapatılması, Karaköy Meydan ve çevresinin araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak, Meşelik Sokak, Divan Kavşağı, Kazancı Yokuşu, Balo Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Şişhane Meydanı ve bağlı ara sokakları, Firuzağa Meydanı ve bağlı ara sokakları'nın bariyerleme yapmak suretiyle kapatılması, bu noktaların araç ve yaya trafiğine kapatılması, gerekirse kontrollü şekilde araç ve yaya girişlerin yapılması.

Aynı gün içerisinde ilçemiz genelinde meydana gelmesi muhtemel toplumsal olaylar dikkate alınarak, ihtiyaç görülmesi halinde ilçe sınırları içerisinde farklı noktalarda yaya ve araç trafiğinin kapatılmasına karar verilmiştir."

VALİLİK'TEN METRO ULAŞIMINA KISITLAMA

İstanbul Valiliği de metro ulaşımında kısıtlama kararı aldı.  Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın 21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceğini duyurdu.

Ayrıca M2 hattındaki Şişhane İstasyonu'nun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş ve çıkışlarının yolcu kullanımına kapatıldığı bildirildi.

Metro İstanbul açıklamasında, seferlerin devam edeceği ancak trenlerin Taksim İstasyonu'nda durmadan yoluna devam edeceği belirtildi.

Karar doğrultusunda trenler Taksim İstasyonu dahil yasak kapsamındaki yerlerde durmadan yoluna devam etti.

İstanbul Barosu da yaşanabilecek hak ihlalleri için iletişim numarası yayınladı.

Kaynak: ANKA

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