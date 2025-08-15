Beyoğlu'nda parkta uyuşturucu/uyarıcı madde kullandığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sütlüce Mahallesi Cevher Dudayev Parkı'nda 2 kişinin uyuşturucu/uyarıcı madde kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Görüntülerin 31 Temmuz'a ait olduğu tespit edilirken, şüphelilerden E.G. (41) yakalandı.
Diğer şüpheli A.B'nin (27) 6 Ağustos'tan beri cezaevinde olduğu belirlendi.
E.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda Uyuşturucu Kullanan Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?